Телеведущего Архангельского депортировали из аэропорта Грузии

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Грузинские пограничники без объяснения причин выслали из Тбилиси российского телеведущего Александра Архангельского.

Телеведущего, писателя и публициста Александра Архангельского остановили в аэропорте столицы Грузии, куда он приехал с целью презентовать фильм "Голод".

После запрета на въезд он улетел в Армению, а оттуда направится в Москву.

Ранее сообщалось, что Россиянам грозит депортация из Латвии из-за языка.

Архангельский рассказал о своих злоключениях в Тбилиси. Он поведал, что его задержали в процессе паспортного контроля и долго расспрашивали об Абхазии.

"Объявили, что принято решение не пропускать меня на территорию страны и депортировать тем же самолётом. Причину можно будет попытаться узнать в посольстве Грузии в Москве", — цитирует слова телеведущего newizv.ru.

Он отметил, что ему пообещали выдать в Ереване билет до Москвы, но этого не произошло, поэтому билет пришлось приобретать самостоятельно.

"Нет, у меня не было ощущения "руки Москвы". Да, было ощущение бардака суверенной системы отсева", — объяснил деятель культуры.

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