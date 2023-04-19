Жителя Краснодара оштрафовали за выброшенную в урну листовку с рекламой службы по контракту

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Мужчине в Краснодаре выписали штрафе в 40 тыс. руб. за демонстративно выброшенную рекламу службы по контракту в российской армии.

Роман Бондарев шёл рядом с торговым центром, где ему вручили брошюру, рекламирующую службу по контракту в ВС РФ. Мужчина рассказал, что выбросил полученную листовку в ближайшую урну.

Полицейские решили, что он сделал это демонстративно в публичном месте, поэтому составили протокол.

Бондарев прокомментировал инцидент.

"Сказали, что это я сделал специально, на глазах у всех, намеренно выбрав общественное место. Ничего я такого не сделал, не привлекал внимание. Честно, для меня хоть реклама суши бара или ещё чего-то, я бы поступил так же", — цитирует слова мужчины издание "Подъём".

Он отметил, что планирует оспаривать выписанный ему штраф.

Ранее сообщалось, что Госдума готовит закон о лишении российского гражданства за дезертирство и дискредитацию армии.

P.S. Управление МВД по Краснодарскому краю назвало фейком данные о штрафе за выброшенную листовку с рекламой службы по контракту. Распространивший данную информацию мужчина может понести ответственность.

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