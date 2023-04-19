Мужчине в Краснодаре выписали штрафе в 40 тыс. руб. за демонстративно выброшенную рекламу службы по контракту в российской армии.
Роман Бондарев шёл рядом с торговым центром, где ему вручили брошюру, рекламирующую службу по контракту в ВС РФ. Мужчина рассказал, что выбросил полученную листовку в ближайшую урну.
Полицейские решили, что он сделал это демонстративно в публичном месте, поэтому составили протокол.
Бондарев прокомментировал инцидент.
"Сказали, что это я сделал специально, на глазах у всех, намеренно выбрав общественное место. Ничего я такого не сделал, не привлекал внимание. Честно, для меня хоть реклама суши бара или ещё чего-то, я бы поступил так же", — цитирует слова мужчины издание "Подъём".
Он отметил, что планирует оспаривать выписанный ему штраф.
Ранее сообщалось, что Госдума готовит закон о лишении российского гражданства за дезертирство и дискредитацию армии.
P.S. Управление МВД по Краснодарскому краю назвало фейком данные о штрафе за выброшенную листовку с рекламой службы по контракту. Распространивший данную информацию мужчина может понести ответственность.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия России начала использовать скрытое вооружение.