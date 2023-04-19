Доходы российских блогеров в 2023 выросли, но Даню Милохина ждёт забвение

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Доходы российских блогеров в первые месяцы 2023 года выросли почти на 30 процентов. Однако у некоторых ярких представителей этого жанра перспективы не столь радужные.

Рекламодатели активно увеличивают расходы на продвижение своей продукции или услуг через блогеров. Так, в январе-марте 2023 блогеры-физлица увеличили свой средний заработок за месяц до 15,8 тысячи рублей. По сравнению с первым кварталом 2022 года, их доход увеличился более чем на 27 процентов, а с 2021 годом - на 30 процентов.

У самозанятых блогеров доходы выросли на целых 35% - до 57,1 тысячи рублей, в среднем. Об этом сообщает портал РБК со ссылкой на аналитиков компании Solar Staff. Они объясняют рост доходов блогеров тем, что после исчезновения с российского рынка западных сервисов отечественные компании перераспределили бюджеты и теперь чаще используют так называемых инфюенсеров.

Впрочем, не у всех блогеров дела идут хорошо. К примеру, Даня Милохин сильно потерял в заработках после того как уехал из России. Бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с МК назвал Милохина "пустышкой". По мнению Лаврова, этот тиктокер зарабатывал только за счёт своей непосредственности, за границей он никому не нужен, и поэтому его ожидает полное забвение.

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