Детский омбудсмен Мороков: проверка спецшколы в Екатеринбурге не выявила нарушений, где заявляли о насилии

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Детский омбудсмен Игорь Мороков после проверки спецшколы в Екатеринбурге не выявил никаких нарушений и признаков насильственных действий в отношении воспитанников. Он отметил, что все работы в организации проводятся в полном объёме.

Напомним, что после жалобы одного из подростков было возбуждено уголовное дело по статье насильственные действия. Воспитанник спецшколы сообщил, что в стенах учреждения систематически устраивались "товарищеские суды", где и применялось физическое насилие. Подросток рассказала, что весь педагогический состав был в курсе происходящего.

Директор организации была отстранена от обязанностей, однако Мороков подчеркивал, что не имеет претензий к руководителю и не выявил нарушений с её стороны. Об этом сообщает tagilcity.ru.

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