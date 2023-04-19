Детский омбудсмен Игорь Мороков после проверки спецшколы в Екатеринбурге не выявил никаких нарушений и признаков насильственных действий в отношении воспитанников. Он отметил, что все работы в организации проводятся в полном объёме.
Напомним, что после жалобы одного из подростков было возбуждено уголовное дело по статье насильственные действия. Воспитанник спецшколы сообщил, что в стенах учреждения систематически устраивались "товарищеские суды", где и применялось физическое насилие. Подросток рассказала, что весь педагогический состав был в курсе происходящего.
Директор организации была отстранена от обязанностей, однако Мороков подчеркивал, что не имеет претензий к руководителю и не выявил нарушений с её стороны. Об этом сообщает tagilcity.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия России начала использовать скрытое вооружение.