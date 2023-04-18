Иван Охлобыстин заявил, что в России любые горизонтальные связи беспощадно истребляются правящим истеблишментом из-за боязни конкуренции.
Звезда сериала "Интерны" высказался о событиях в России и в мире. Из позитивного он отметил только приезд в РФ главы Китая Си Цзиньпина.
Остальные размышления актёра были пессимистичны. Он признался, что у него усилилось ощущение оставленности.
"Кто-то очень важный по-прежнему не заинтересован в общем для всего народа деле", — написал Охлобыстин в своём Telegram-канале.
Он считает, что национальной идеи в России выработать не удалось
"Знать чистоплюйствует и ничем не помогает фронту. В аэропортах и на вокзалах всё больше ребят в военной форме с удивлёнными глазами. Видимо в отпуска едут. Не могут быстро от кровавой, окопной каши к мирному благополучному гламуру перейти", — поделился своими мыслями артист.
Охлобыстин отметил, что страна адаптирует СВО под жизнь и в этих условиях начинает себя ощущать комфортно.
"Хтонь поглощает жуть", — подытожил свой пост актёр.
Ранее актёр Дмитрий Назаров призвал Ивана Охлобыстина одуматься и пристыдил его за клич: "Гойда".
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