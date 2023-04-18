Жительница Лесосибирска решила отомстить бывшей подруге и теперь может лишиться свободы

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

В отношении 24-летней жительницы города Лесосибирск возбуждено уголовное дело за то, что она решила показать личную переписку бывшей подруги третьим лицам.

Как пишет prmira.ru, месяц назад к обвиняемой обратилась 20-летняя знакомая с личной просьбой — завести фейковый аккаунт в соцсети для тайной переписки с новым другом.

Девушка просьбу выполнила, однако через месяц подруги поссорились, и сибирячка решила удалить профиль, созданный для знакомой. Перед удалением она почитала содержащуюся в нём переписку романтического характера, в которой, в числе прочего, увидела негативные отзывы о себе. Девушка разозлилась, сделала несколько скриншотов самых интересных мест из переписки и отослала их официальной "второй половине" молодого человека, с которой он встречался параллельно с новой возлюбленной.

Бывшая подруга написала на желавшую отомстить сибирячку заявление в полицию. В итоге против жительницы Лесосибирска было открыто уголовное дело по статье "Сбор и распространение информации о частной жизни". Теперь не умеющую хранить чужие тайны девушку могут посадить на срок до двух лет или назначат ей штраф до 200 тысяч рублей.

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