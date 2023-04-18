Алсу Набиева: жены участников СВО на Украине могут бесплатно научиться вести бизнес в России

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Ректор Российского университета кооперации (РУК) Алсу Набиева сообщила о том, что в их учреждении запущена программа по обучению жен мобилизованных, которые решили продолжать дела мужей-предпринимателей.

Набиева рассказала, что женщины будут проходить обучение совершенно бесплатно и получат знания от специалистов той отрасли, которая направлена именно на существующий бизнес.

"Позиция такая: многие сотрудники и владельцы бизнесов ушли на СВО, вместо них дела должен кто-то вести. Здесь речь идёт в основном о женах бойцов, но если, например, обратится дочь человека, который сейчас на Украине, то мы не откажем. Всех обучим бесплатно", — рассказала корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня" ректор.

Более того, Набиева отметила: на данный момент РУК уже обрабатывает 150 заявок на обучение, а 50 женщин уже его проходят.

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