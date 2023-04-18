Целый класс в Новосибирске не вышел на уроки из-за матери одного ученика, унижающей педагога

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Родители третьеклассников новосибирской гимназии №10 устроили забастовку — весь 3"А" класс в полном составе не вышел на учёбу из-за вызывающего поведения одной из мам — известной местной бизнесвуман.

Как сообщает Сиб.фм, мамаша весь год травит учителя, не обращая внимания на возмущение таким поведением остальных родителей.

Бизнесвуман, по словам родителей, считает, что классный руководитель плохо следит за её дочерью, которая травмировалась на уроке физкультуры. Кроме того, женщина ведёт себя неподобающим образом и с детьми.

"Она может просто так ворваться в школу, в класс, взять чужого ребенка за шею. В социальных сетях она создает чаты, где пишет кто с кем спит и специально провоцирует на конфликты", — рассказала одна из мам.

Родители отмечают, что дочь предпринимательницы ведёт себя так же агрессивно, как и её мать — пинает и обижает других детей на переменах.

Мамы и папы школьников неоднократно жаловались на агрессивную женщину и её дочь руководству школы, но, поскольку реакции на эти жалобы не было, родители написали коллективное письмо в Минобразования. Они попросили разобраться в ситуации, подчеркнув, что все, кроме скандальной бизнесвуман, довольны работой классного руководителя.

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