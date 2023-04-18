Хитрые хозяйки научились делать хорошие кондиционеры для белья. Узнай, как

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Цены на средства для уборки и стирки в последнее время значительно выросли из-за ухода из страны различных брендов и инфляции. Но хитрые хозяйки нашли выход из неприятной ситуации и научились делать кондиционеры для белья самостоятельно. Оказывается, итоговый результат не хуже, чем от использования дорогих химических препаратов.

Для приготовления заменителя кондиционера вам потребуется всего три простых ингредиента: вода, соль и эфирное масло на ваш выбор.

Идеальная формула средства выглядит следующим образом:

в стакан горячей воды нужно добавить 2-3 столовые ложки соли. После того, как раствор настоится в течение 15 минут, можно добавить 5-10 капель эфирного масла. Больше ничего делать не нужно, и можно приступать к стирке.

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