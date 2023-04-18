Идельный способ отмыть кухонный фартук: жир испарится быстро

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Чтобы сохранить свой кухонный фартук в чистоте, нужно знать эффективный способ его очистки. Как рассказали коллеги с ресурса "Макаронина", есть простой народный метод, который поможет справиться с загрязнениями.

В начале необходимо вскипятить чайник, затем налить кипяток в миску и поставить так, чтобы пар шел на фартук. Намочить губку горячей водой и пройтись по загрязненной поверхности.

После этого нужно выждать около 15 минут, чтобы жир стал более податливым. Далее, налейте воду в пульверизатор и добавьте туда около одной чайной ложки нашатыря. Распылите получившуюся смесь по фартуку и оставьте ее на 30 минут. После этого промойте фартук губкой с чистой водой.

Такой простой метод поможет бережно очистить ваш фартук и избавить его от жира и грязи, которые накапливаются в процессе приготовления пищи.

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