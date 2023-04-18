Зачем опытные хозяйки кладут крупы в холодильник после покупки

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

С точки зрения логики, убирать крупы в холодильник сразу после покупки может показаться странным решением. Однако это вполне оправданно, если учитывать, что в пачке с продуктом может скрываться неприятный сюрприз.

Крупа часто фасуется в условиях, которые не могут гарантировать стерильность продукта. Из-за этого в крупу может попасть все что угодно, включая различные жучки и их зародыши.

Чтобы избежать нежелательных «поселенцев» и защитить будущее блюдо, опытные хозяйки придумали положить купленную крупу в холодильник. Низкая температура убьет потенциальных вредителей. Кроме того, такой способ хранения круп позволит увеличить срок их хранения.

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