На странице главы Башкирии Радия Хабирова на протяжении нескольких дней появлялись жалобы от женщин из Салавата. Молодые мамы возмущались тем, что с них в чатах детсадовских групп в соцсетях якобы просят отдать свой голос за конкретных кандидатов на праймериз. Об этом сообщает mkset.ru.
Издание отмечает, что сообщения с требованиями объяснить что к чему, появлялись и таинственным образом исчезали.
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