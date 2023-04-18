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Жители Башкирии засыпали Хабирова жалобами на принуждение голосовать за политиков

Общество

На странице главы Башкирии Радия Хабирова на протяжении нескольких дней появлялись жалобы от женщин из Салавата. Молодые мамы возмущались тем, что с них в чатах детсадовских групп в соцсетях якобы просят отдать свой голос за конкретных кандидатов на праймериз. Об этом сообщает mkset.ru.

Жители Башкирии засыпали Хабирова жалобами на принуждение голосовать за политиков

Издание отмечает, что сообщения с требованиями объяснить что к чему, появлялись и таинственным образом исчезали.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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