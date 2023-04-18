Как оттереть до блеска кухонные шкафчики, освободившись от жира и копоти

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

После готовки еды кухня нередко нуждается в чистке, особенно нижние ярусы гарнитуры, на которых скапливается жир и копоть. Когда пятна начинают покрываться пылью, на них образуется липкий налет, который трудно удалить. Как сообщает ресурс "Макаронина", существуют два народных средства для борьбы с загрязнением.

Проще всего очистить шкафчики и ручки с помощью жидкости для мытья окон с содержанием спирта. В неё можно добавить моющее средство для посуды.

Если загрязнение запущено, можно приготовить специальную пасту из равных частей пищевой соды, горчичного порошка и моющего средства для посуды. Перемешанные ингредиенты нужно нанести на загрязненные участки, оставить на 20 минут и смыть водой.

Таким образом, с помощью народных средств можно легко и быстро очистить загрязненные поверхности кухонной гарнитуры от жира и копоти.

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Как отмыть кухню от ЖИРА и ЛИПКОГО НАЛЕТА: САМЫЙ ПРОСТОЙ способ