Маргарита Симоньян предложила схему обмена заключёнными между Россией и Западом.
Глава RT считает, что сделку придётся провести по схеме 3:1.
"Поменяйте Уилана, Кара-Мурзу и Гершковича на Ассанжа. Меньше, чем за троих, они его не отдадут. Спасите одну полезную жизнь ценой трёх вредных", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Ранее Симоньян отреагировала на новость об экстрадиции австралийского журналиста Джулиана Ассанжа в США, пожелав представителям Запада "гореть в аду".
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