Симоньян призвала обменять Кара-Мурзу, Гершковича и Уилана на Ассанжа: спасите полезную жизнь

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян предложила схему обмена заключёнными между Россией и Западом.

Глава RT считает, что сделку придётся провести по схеме 3:1.

"Поменяйте Уилана, Кара-Мурзу и Гершковича на Ассанжа. Меньше, чем за троих, они его не отдадут. Спасите одну полезную жизнь ценой трёх вредных", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее Симоньян отреагировала на новость об экстрадиции австралийского журналиста Джулиана Ассанжа в США, пожелав представителям Запада "гореть в аду".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Человек против системы: Джулиан Ассанж