Адвокат: в разъяснениях Верховного суда об уголовной ответственности за оскорбление представителей власти нет ничего нового

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал разъяснения Верховного суда России, согласно которым унижающие достоинство заявления в отношении чиновников в Сети попадают под уголовную статью.

"Оскорблением может являться всё, что таким сочтёт человек. И раньше Интернет рассматривался как общественное место. Ничего нового закон не сказал", — отметил эксперт.

Он добавил: человек может попробовать возбудить уголовное дело и доказать, что его кто-то оскорбил. По словам специалиста, скорее всего речь пойдёт о частном обвинении.

"И до разъяснений нельзя было ругаться. Уголовные дела редко, но появлялись. Гражданские производства за оскорбления часто были", — заключил собеседник издания.

Ранее Верховный суд России напомнил об уголовной ответственности за оскорбление представителей власти.

"Преступление, предусмотренное статьёй 319 УК РФ, состоит в публичном унижении чести и достоинства представителя власти, затрагивающем его личностные и профессиональные (служебные) качества, совершённом при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей, выраженном в неприличной форме", — написали в проекте постановления.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Путин: меня убьют... #shorts