Обокравшего семью Алексея Баталова юриста Михаила Цивина отправили под арест

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Замоскворецкий суд Москвы 18 апреля отправил юриста Михаила Цивина в СИЗО. Вместе со своей супругой Натальей Дрожжиной он подозревается в хищении накоплений семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.

Изменение меры пресечения в отношении Цивина произошло по ходатайству государственного обвинения. При этом адвокат подследственного Вячеслав Макаров заявил ТАСС, что его подзащитного подозревают в сокрытии информации о местонахождении Дрожкиной, из-за чего он и был отправлен за решётку.

"Судья Замоскворецкого районного суда Ольга Багрова только что приняла решение об ужесточении меры пресечения в отношении Михаила Цивина с запрета определённых действий на содержание под стражей, — объяснил адвокат. — Представитель прокуратуры считает, что Цивин должен находиться в СИЗО якобы из-за сокрытия местонахождения моей подзащитной, у которой за минувший год было два инсульта, в настоящее время она восстанавливает свое здоровье".

Адвокат добавил, что Цивин отправлен в СИЗО на три месяца. При этом ранее, когда потерпевшая сторона ходатайствовала о помещении за решётку и самой Дрожжиной, суд ей в этом отказал. Также среди обвиняемых и нотариус Дмитрий Бублий, который уже отстранён от дел. Следствие утверждает, что Дрожкина и Цивин вошли в доверие к семье покойного Баталова и обманным путём получили от неё доверенности на распоряжение денежными средствами, после чего сняли с расчётных счетов свыше 20 миллионов рублей.

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