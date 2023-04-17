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Собчак ответила Вассерману: завтра иду проверять, что расфасовано по карманам его жилетки

0:54
Общество

Ксения Собчак отреагировала на то, слова Анатолия Вассермана, который напомнил, что в 2012 году у журналистки дома нашли полтора миллиона евро.

Собчак ответила Вассерману: завтра иду проверять, что расфасовано по карманам его жилетки

Депутат Госдумы разработал законопроект, согласно которому россиянам не разрешается держать дома более миллиона рублей. В качестве примера он рассказал историю Ксении Собчак, у которой во время обыска правоохранители нашли крупную сумму денег.

В отместку журналистка решила проверить, что скрывает звезда "Своей игры" в объёмных карманах своего жилета.

"Завтра иду искать Вассермана и проверять, что расфасовано по карманам его жилетки. Не ему же одному в чужие смотреть", — написал Ксения в своём Telegram-канале.

Подобное желание возникло и у Станислава Садальского. Актёр призвал проверить карманы депутата.

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Жилетка Вассермана
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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