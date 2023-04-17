Собчак ответила Вассерману: завтра иду проверять, что расфасовано по карманам его жилетки

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак отреагировала на то, слова Анатолия Вассермана, который напомнил, что в 2012 году у журналистки дома нашли полтора миллиона евро.

Депутат Госдумы разработал законопроект, согласно которому россиянам не разрешается держать дома более миллиона рублей. В качестве примера он рассказал историю Ксении Собчак, у которой во время обыска правоохранители нашли крупную сумму денег.

В отместку журналистка решила проверить, что скрывает звезда "Своей игры" в объёмных карманах своего жилета.

"Завтра иду искать Вассермана и проверять, что расфасовано по карманам его жилетки. Не ему же одному в чужие смотреть", — написал Ксения в своём Telegram-канале.

Подобное желание возникло и у Станислава Садальского. Актёр призвал проверить карманы депутата.

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Жилетка Вассермана