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Как проверить яйца на свежесть: три простых способа, о которых вы не знали

Общество

Если вы хотите быть уверенными в свежести яиц, не стоит полагаться только на их внешний вид и информацию на упаковке. Существует несколько методов, которые помогут вам проверить свежесть яиц перед покупкой.

Как проверить яйца на свежесть: три простых способа, о которых вы не знали

Первый метод заключается в том, чтобы встряхнуть яйцо в руке. Если продукт испорчен, то вы услышите звук, напоминающий хлопок. Такую проверку удобно проводить непосредственно в магазине, чтобы избежать покупки испорченных яиц.

Еще один метод, который можно использовать дома, заключается в том, чтобы поместить яйца в воду. Свежие яйца утонут и лягут на бок, в то время как просроченный товар будет плавать на поверхности воды или даже стоять на одном из концов.

Если вы хотите проверить яйца более точно, можно использовать яичный тестер, который определит свежесть продукта по густоте его содержимого. Но даже если яйца прошли все проверки, не забывайте хранить их правильно, чтобы продукт не испортился быстрее.

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Как проверить яйца на свежесть
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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