Засор в каналзиации? Узнай, как избавиться копеечным средством, не вызывая специалистов

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Житейские истории

Иногда даже дорогие специальные средства из магазина не могут справиться с засором в ванной или раковине. Но есть эффективный и доступный способ решить эту бытовую проблему.

Для прочистки труб не обязательно вызывать на дом сантехника или покупать дорогие гели в магазине. Вам понадобится каустическая сода и вода. Смешайте эти компоненты и получите отличное средство для борьбы с засорами в канализации.

Для гарантированного результата нужно смешать один килограмм соды с 3-4 литрами воды. После этого раствор можно сразу вылить в раковину или ванную. Средство начнет действовать через несколько минут и способно полностью очистить трубы от жира, волос и других загрязнений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Опытный сантехник прочистил трубы за 3 минуты. Открываем Секрет, как устранить засор в трубах