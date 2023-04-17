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Засор в каналзиации? Узнай, как избавиться копеечным средством, не вызывая специалистов

0:46
Общество » Семья » Житейские истории

Иногда даже дорогие специальные средства из магазина не могут справиться с засором в ванной или раковине. Но есть эффективный и доступный способ решить эту бытовую проблему.

Засор в каналзиации? Узнай, как избавиться копеечным средством, не вызывая специалистов

Для прочистки труб не обязательно вызывать на дом сантехника или покупать дорогие гели в магазине. Вам понадобится каустическая сода и вода. Смешайте эти компоненты и получите отличное средство для борьбы с засорами в канализации.

Для гарантированного результата нужно смешать один килограмм соды с 3-4 литрами воды. После этого раствор можно сразу вылить в раковину или ванную. Средство начнет действовать через несколько минут и способно полностью очистить трубы от жира, волос и других загрязнений.

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Опытный сантехник прочистил трубы за 3 минуты. Открываем Секрет, как устранить засор в трубах
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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