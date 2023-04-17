Как не сломать стиралку: популярное средство, которым нельзя пользоваться

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Житейские истории

Чтобы придать вещам приятный аромат и мягкость, многие хозяйки используют специальные кондиционеры для стирки. Но недавно появился новый тренд — добавление эфирных масел в барабан стиральной машины. Однако эксперты утверждают, что этот способ может иметь негативные последствия.

Хотя эфирные масла могут использоваться в различных косметических и ароматических средствах, использование их в стиральной машине крайне не рекомендуется. Это связано с тем, что эфирное масло может оставаться на внутренних компонентах стиральной машины, таких как бак и шланги. В результате использования эфирных масел на постоянной основе, это может привести к тому, что техника выйдет из строя, и даже вызвать потоп в квартире.

Поэтому эксперты рекомендуют ограничить использование эфирных масел только в косметических целях и не добавлять их в стиральную машину. Если вы все же решили использовать эфирные масла для стирки, то следует добавлять их вместе с кондиционером, чтобы минимизировать их воздействие на стиральную машину.

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НИКОГДА НЕ СТИРАЙТЕ ЭТО в СТИРАЛЬНОЙ машине!