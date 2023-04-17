Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
The Bulwark: американцы восхищаются одной чертой Путина
Хирургически точный удар по позициям ВСУ: выжить смог только один боевик
Как проверить яйца на свежесть: три простых способа, о которых вы не знали
"МК": Кнутов объяснил, как ВСУ будут атаковать роем дронов
МК: врач Вдовин поставил Алле Пугачёвой в Израиле диагноз "птоз"
Удивите гостей вкусными котлетами из крабовых палочек. Публикуем рецепт
Корнилов: голландская газета De Volkskrant впервые написала о жалком состоянии ВСУ
Засор в каналзиации? Узнай, как избавиться копеечным средством, не вызывая специалистов
Четыре эффективных средства для избавления от запаха кошачьей мочи

Секреты хозяек: жирное пятно на одежде - как обойтись без химчистки?

0:45
Общество » Семья » Житейские истории

Если вы случайно попали жиром на одежду, не обязательно сразу отправлять ее в стирку. Существует проверенный метод, который позволяет быстро убрать пятно.

Секреты хозяек: жирное пятно на одежде - как обойтись без химчистки?

Сначала необходимо засыпать загрязненный участок ткани средством, быстро впитывающим жир. В этой задаче хорошо справится мел, который можно найти практически в любом доме. Если мела нет под рукой, можно использовать пищевую соду.

Однако стоит учесть, что этот метод подойдет только для свежих загрязнений. Если жирное пятно успело высохнуть, то такие средства уже не помогут. В этом случае лучше воспользоваться специальными чистящими средствами или обратиться к химчистке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как вывести жирное пятно с одежды? Как вывести жирное пятно в домашних условиях?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стали известны заболевания, которых нет в международной классификации

Вегетососудистая дистония не является болезнью.

"Москва 24": врач Кабаненко заявила, что вегетососудистая дистония не является заболеванием
РВ: Киев бросил в бой "бронемутантов" в Бахмуте
ВСУ применяют бронемутантов в боях в Бахмуте
ВСУ похвастались американским "Чёрным ястребом" на Украине
Раскрыто число погибших офицеров НАТО и ВСУ после удара "Кинжалом"
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Армия РФ нанесла мощнейший бомбовый удар по ВСУ на фронте
Филипп Киркоров заявил о готовности отправиться в зону СВО в колготках
Названы шесть привычек в питании, замедляющих старение после 50 лет
Названы шесть привычек в питании, замедляющих старение после 50 лет
Последние материалы
Хирургически точный удар по позициям ВСУ: выжить смог только один боевик
Как проверить яйца на свежесть: три простых способа, о которых вы не знали
"МК": Кнутов объяснил, как ВСУ будут атаковать роем дронов
МК: врач Вдовин поставил Алле Пугачёвой в Израиле диагноз "птоз"
Удивите гостей вкусными котлетами из крабовых палочек. Публикуем рецепт
Корнилов: голландская газета De Volkskrant впервые написала о жалком состоянии ВСУ
Засор в каналзиации? Узнай, как избавиться копеечным средством, не вызывая специалистов
Четыре эффективных средства для избавления от запаха кошачьей мочи
"ЦСКА не увидел ничего нового от "Ак Барса"" — Прохор Полтапов прокомментировал поражение в Кубке Гагарина
До конца весны ВСУ зайдут в Крым — начальник ГУР Украины Буданов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников