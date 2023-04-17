Секреты хозяек: жирное пятно на одежде - как обойтись без химчистки?

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Житейские истории

Если вы случайно попали жиром на одежду, не обязательно сразу отправлять ее в стирку. Существует проверенный метод, который позволяет быстро убрать пятно.

Сначала необходимо засыпать загрязненный участок ткани средством, быстро впитывающим жир. В этой задаче хорошо справится мел, который можно найти практически в любом доме. Если мела нет под рукой, можно использовать пищевую соду.

Однако стоит учесть, что этот метод подойдет только для свежих загрязнений. Если жирное пятно успело высохнуть, то такие средства уже не помогут. В этом случае лучше воспользоваться специальными чистящими средствами или обратиться к химчистке.

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Как вывести жирное пятно с одежды? Как вывести жирное пятно в домашних условиях?