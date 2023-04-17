В АТОР сообщили россиянам, что стоимость летнего отдыха на российских курортах может подорожать на 10-15 процентов. Данные были озвучена на совещании Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону.
Однако, повышение цены не везде одинаково. Так, на одном из черноморских направлений стоимость путёвок не только не поднялась, но даже снизилась по сравнению с прошлым годом.
Рост цен в размере до 15 процентов произошёл в экономичном и среднем сегментах. А вот премиальный отдых подорожал сильнее — от 15 процентов и выше.
Рост произошёл на популярных направлениях: Краснодарский край, Карелия, Алтай и ряде других.
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