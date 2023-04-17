Садальский об инициативе Вассермана конфисковывать у россиян деньги: Карманы у депутата проверьте

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Станислав Садальский раскритиковал инициативу депутата Анатолия Вассермана, который призвал конфисковывать у граждан РФ наличные деньги в сумме свыше миллиона рублей.

Садальский не одобрил идею Вассермана обязать россиян отчитываться в налоговую о хранящихся дома деньгах, превышающих 1 000 000 рублей. В качестве наказания представитель Госдумы призвал конфисковать обнаруженные средства и назначать нарушителям штраф.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" возмущён тем, что членов Совета Федерации освободили от необходимости публично отчитываться о своих доходах, а к простым гражданам предъявляют такие требования.

"Ну не больной? Карманы у депутата проверьте и заодно, Онотоле, расскажи ка нам, почему твои друзья из Совфеда не хотят декларации свои обнародовать", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Недоумевает артист, каким образом будут проверять наличие запрещённых сумм.

"Вассерманы из МВД к тебе приходят и пересчитывают, вдруг ошибся", — предположил Садальский.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вассерман: в США уже знают судьбу Украины