Военный комиссар Москвы рассказал о начале рассылок повесток через "Госуслуги"

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Военный комиссар Москвы Максим Локтев рассказал, когда стартует рассылка электронных повесток.

По словам Локтева, повестки через портал "Госуслуг" начнут приходить гражданам в тестовом режиме во время весеннего призыва.

Повестки будут оповещать россиян о необходимости явиться в военные комиссариаты. Оповещения будут рассылаться также посредством SMS. Сообщать о призыве будут и в телефонном режиме.

"Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый", — цитирует слова военного комиссара столицы Telegram-канал "Говорит Москва".

Ранее адвокат Алишер Захидов рассказал, что электронные повестки будут полезны в случае объявления мобилизации.

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