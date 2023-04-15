В Чечне пообещали найти и наказать сжегшего Коран в Москве провокатора

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В ближайшее время личность провокатора, который сжёг Коран в Москве, будет установлена и он понесёт заслуженное наказание. Об этом заявил депутат Государственной думы России Адам Делимханов.

"И вдруг мы видим эту мерзкую провокацию, которая не нужна никому: ни мусульманам, ни православным. Уж очень похож этот почерк на западных сатанистов-либералов", — заявил он.

Слова о том, что это была провокация, подтвердил и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По его информации, первые результаты проверки уже есть. К расследованию подключилось руководство ФСБ.

По словам Делимханова, провокатора непременно найдут и накажут.

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