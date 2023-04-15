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Саакашвили назвал Навального* будущим президентом России и пожелал ему выжить

1:00
Общество

Умирающий Михаил Саакашвили сделал пророчество относительно будущего России и назвал имя её нового президента. По мнению бывшего президента Грузии, следующим главой российского государства станет Алексей Навальный*.

Саакашвили назвал Навального* будущим президентом России и пожелал ему выжить

По словам Саакашвили, его с Навальным роднит несколько общих черт. Об этом экс-президент Грузии написал в своих аккаунтах в социальных сетях.

"То, что мы оба одинаково непримиримы с коррупцией и что мы оба являемся главными врагами для Владимира Путина. Я желаю Алексею выжить, выйти на волю и достичь желаемой цели", — написал Саакашвили.

Саакашвили также уверен, что России в её нынешнем виде скоро не будет. Поэтому Навальный станет президентом "того, что в скором времени останется от России".

* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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Саакашвили прокололся на ботоксе
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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