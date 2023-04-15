Колясников: учить детей патриотизму будет режиссёр Звягинцев, критиковавший СВО

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

В российских школах 17 апреля пройдут мероприятия "Разговоры о важном", где детей патриотизму будет учить режиссер Андрей Звягинцев, критиковавший спецоперацию ВС РФ на Украине, рассказал военный эксперт Сергей Колясников.

Ещё в мае 2022 года Звягинцев жёстко высказывался против военной спецоперации, а также защищал Максима Галкина и прочих российских знаменитостей, которые покинули страну после начала СВО. Тогда он заявил, что отказывается считать Россию своей родиной: "У меня другая родина".

"Так понимаю, российским школьникам на уроке патриотизма Звягинцев расскажет "о другой родине". Прекрасный выбор. Прекрасная работа проамериканских и проукраинских агентов в Министерстве образования РФ", — отметил Колясников в своём Telegram-канале.

Ранее бывший советник офиса президента Украины признался, что члены Конгресса США испугались украинского неонацизма.

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