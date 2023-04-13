Российский политолог Евгений Сатановский на протяжении нескольких лет вёл программу "От трёх до пяти" на радио "Вести FM". Однако последний выпуск вышел в конце марта 2022 года, после чего зрители перестали слышать голос эксперта.
Сатановский рассказал, что провёл резонансный эфир с израильским политологом Яковом Кедми. Тогда эксперты обсудили стамбульские переговоры и зерновую сделку. Сатановский подчеркнул, что позволил себе говорить всё, что думает на самом деле.
"Потому что начальство имело на это полное право — и должно, в конце концов, думать о последствиях, в первую очередь для собственного пребывания во главе ведомств. Но и я имел собственное право говорить то, что говорю", — цитирует слова политолога Политика сегодня.
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