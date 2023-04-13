Сатановский рассказал о своём "изгнании" с радио "Вести FM": "Начальство имело право"

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский политолог Евгений Сатановский на протяжении нескольких лет вёл программу "От трёх до пяти" на радио "Вести FM". Однако последний выпуск вышел в конце марта 2022 года, после чего зрители перестали слышать голос эксперта.

Сатановский рассказал, что провёл резонансный эфир с израильским политологом Яковом Кедми. Тогда эксперты обсудили стамбульские переговоры и зерновую сделку. Сатановский подчеркнул, что позволил себе говорить всё, что думает на самом деле.

"Потому что начальство имело на это полное право — и должно, в конце концов, думать о последствиях, в первую очередь для собственного пребывания во главе ведомств. Но и я имел собственное право говорить то, что говорю", — цитирует слова политолога Политика сегодня.

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