Власти Белгородской области приняли решение об отмене выпускного бала в этом году. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, бал выпускников в этом году не состоится "из-за небезопасной обстановки".
Гладков уточнил, что выпускники школ из приграничных районов Белгородской области смогут в этом году получить школьные аттестаты без экзаменов.
Напомним, что накануне власти нескольких регионов отказались от проведения Парада Победы из-за угроз обстрелов со стороны ВСУ.
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