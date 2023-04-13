Из-за угрозы атаки ВСУ в Белгороде отменили выпускной бал

Власти Белгородской области приняли решение об отмене выпускного бала в этом году. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, бал выпускников в этом году не состоится "из-за небезопасной обстановки".

Гладков уточнил, что выпускники школ из приграничных районов Белгородской области смогут в этом году получить школьные аттестаты без экзаменов.

Напомним, что накануне власти нескольких регионов отказались от проведения Парада Победы из-за угроз обстрелов со стороны ВСУ.

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