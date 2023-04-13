Музей коневодства решили создать в Хакасии. Первое заседание рабочей группы уже прошло в Министерстве культуры. Об этом пишет издание newkhakasiya.online.
Экспозицию авторы идеи предложили разместить на ипподроме, который хотят превратить в место культурного досуга населения и проведения полноценных конноспортивных соревнований.
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