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Мединский сравнил россиян с хоббитами, а украинцев с эльфами

0:44
Общество

Помощник президента России, бывший министр культуры, историк Владимир Мединский считает, что конфликт РФ и Украины напоминает роман "Властелин Колец".

Мединский сравнил россиян с хоббитами, а украинцев с эльфами

Мединский считает, что Украина является "неотъемлемой частью русского мира". Он заверил, что не испытывает неприязни к украинцам, однако отметил, что часть жителей Незалежной "зомбирована идеологически".

"Это историческое фэнтези. Московиты — это хоббиты, а они эльфы. Это из этой же серии. Никакого отношения к науке это не имеет", — цитирует слова историка РБК.

Ранее Владимир Мединский призвал объяснять подрастающему поколению неизбежность начала СВО.

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15 ФАКТОВ ОБ ЭЛЬФАХ,
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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