Помощник президента России, бывший министр культуры, историк Владимир Мединский считает, что конфликт РФ и Украины напоминает роман "Властелин Колец".
Мединский считает, что Украина является "неотъемлемой частью русского мира". Он заверил, что не испытывает неприязни к украинцам, однако отметил, что часть жителей Незалежной "зомбирована идеологически".
"Это историческое фэнтези. Московиты — это хоббиты, а они эльфы. Это из этой же серии. Никакого отношения к науке это не имеет", — цитирует слова историка РБК.
Ранее Владимир Мединский призвал объяснять подрастающему поколению неизбежность начала СВО.
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