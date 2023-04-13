Мединский сравнил россиян с хоббитами, а украинцев с эльфами

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Помощник президента России, бывший министр культуры, историк Владимир Мединский считает, что конфликт РФ и Украины напоминает роман "Властелин Колец".

Мединский считает, что Украина является "неотъемлемой частью русского мира". Он заверил, что не испытывает неприязни к украинцам, однако отметил, что часть жителей Незалежной "зомбирована идеологически".

"Это историческое фэнтези. Московиты — это хоббиты, а они эльфы. Это из этой же серии. Никакого отношения к науке это не имеет", — цитирует слова историка РБК.

Ранее Владимир Мединский призвал объяснять подрастающему поколению неизбежность начала СВО.

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