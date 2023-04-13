Священник: всё чаще православные участвуют в богослужениях на Пасху онлайн

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В последнее время в праздновании Пасхи появляются новые тенденции, рассказал Pravda.Ru священник храма Бориса и Глеба в Дегунино, секретарь патриаршей комиссии по вопросам семьи Максим Обухов. Всё чаще православные предпочитают наблюдать за богослужениями онлайн.

"Самая главная тенденция — это участие в богослужениях онлайн: то есть или по телевизору, или через трансляцию в Интернете. Это появилось и усилилось во время вспышки одного известного инфекционного заболевания", — пояснил протоиерей.

Также в прошлое уходит традиция самостоятельного приготовления куличей или творожной пасхи, украшение праздничных яиц, добавил он. Сегодняшний ритм жизни, к сожалению, не оставляет места для семейных ритуалов, пояснил священник.

"Участие в таких общих традициях людей сближает, это для воспитания детей имеет значение. А сейчас человек пошел и купил пасху, пасхальный кулич. Это такая вот тенденция", — резюмировал Обухов.

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