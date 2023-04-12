Философ Коробов-Латынцев о реакции русского рэпа на СВО: "У них нет задачи мыслить"

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Кандидат философских наук Андрей Коробов-Латынцев отметил, что с началом спецоперации общественность обратила внимание на реакцию рэперов, поскольку именно они позиционируют себя в качестве "знатоков жизни". Однако поддержали СВО единицы, указал специалист.

"Молчание в данном случае — не самая достойная позиция для мужчины, но я не требую от рэперов, чтобы они размышляли. Перед ними не стоит такая задача — мыслить", — заявил он в беседе с argumenti.ru.

Основная проблема состоит в том, что многие представители русского рэпа не были подготовлены к такому развитию событий на интеллектуальном уровне. Спецоперация на Украине не вписалась в тот ряд феноменов, о котором они привыкли говорить, объяснил Коробов-Латынцев.

"Те единицы, кто имел опыт Донбасса, кто поддерживал его с 2014 года, — они на протяжении восьми лет жили в будущем, а на остальных рэперов будущее внезапно свалилось 24 февраля 2022 года, и они совершенно не были к этому готовы", — указал философ.

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