В отношении двух бывших сотрудников УЖКХ администрации Ессентуков — старшего экономиста и старшего юрисконсульта управления — возбуждено уголовное дело. Они пытались получить взятку в деле, касающемся похорон.
Как рассказывает newstracker.ru, чиновники потребовали сумму в 30 тысяч рублей у жителя Ессентуков за то, чтобы он мог провести похороны умершего рядом с родственником, который почил ранее.
Пострадавший ответил согласием на такое условие, однако сразу после этого доложил о требовании должностных лиц в полицию, которая проконтролировала процесс передачи денег.
В итоге сотрудники регионального УФСБ были задержаны полицейскими во время получения взятки. Сейчас с задержанными работают следователи.
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