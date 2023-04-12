Станислав Садальский похвалил сенатора Людмилу Нарусову, которая единственная проголосовала против поправок в закон о воинском учете, предусматривающем рассылку повесток в электронном виде.
Садальский восхитился поступком представителя Совета Федерации, которая заявила, что поспешно принятый закон противоречит другим законодательным актам.
"Горжусь, что у нас в стране, есть такой сенатор, как Людмила Нарусова, думающая о стране и людях, презираю тех, кто тупо голосует по команде сверху", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
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