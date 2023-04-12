Российские космонавты зарабатывают на уровне топ-менеджеров крупных компаний

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Заработок российских космонавтов состоит из оклада и гонораров. Об этом рассказал карьерный консультант.

Покорители космоса из России получают помимо официального оклада в 150-200 тысяч рублей в месяц дополнительные гонорары за публичные выступления. Им также выплачиваются и авторские за публикации. В целом, российские космонавты в материальном плане точно не бедствуют, как поведала карьерный консультант Ильгиза Валинурова.

"Но окладная часть условна, — пояснила она "Вечерней Москве". — За один только полет космонавт может получить сумму свыше двух миллионов рублей. А за год сделать состояние больше 20 миллионов. Это уже существенная сумма, которую можно сравнить с зарплатами топ-менеджеров крупных компаний".

Она подчеркнула, что крупные компании нередко приглашают космонавтов на публичные выступления, чтобы они стали вдохновителями сотрудников. Кроме того, ряд космонавтов решается на написание книг, а эти публикации также оплачиваются. Высокий доход космонавтов объясняется тем риском, которому они подвергают себя каждый день пребывания в космосе. В советские времена космонавтам бесплатно предоставляли не только квартиры, но мебель и даже машины.

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