Адвокат и член коллегии "Люди дела" Алишер Захидов рассказал, какие последствия могут наступить, если игнорировать электронную повестку.
Юрист отметил, что власть учла все ошибки, которые были допущены в процессе частичной мобилизации. На основе прошлого опыта были приняты меры, которые существенно затрудняют уклонение от воинской службы.
Он рассказал, что в России создали единый реестр военнообязанных, в котором будут прописаны данные всех граждан РФ, пригодных для военной службы.
"В случае новой волны мобилизации эти данные могут использовать, чтобы вручить повестку тем, кто уже давно отслужил в армии. Но пока речи о мобилизации не идёт", — объяснил Захидов.
Адвокат отметил, что теперь повестки будут распространяться как в бумажном, так и в электронном виде.
"Повестка считается вручённой в тот момент, когда ее разместили на портале или когда почта указала, что письмо с повесткой получено. С этого момента у вас будет 20 дней на то, чтобы явиться в военкомат. Если этого не сделать, то вас ограничат в некоторых правах", — цитирует слова юриста Радио 1.
Он напомнил, что уклонистам запретят выезжать за границу, распоряжаться имуществом, возникнут проблемы с управлением автомобилем. В выдаче кредита уклонисту тоже могут отказать. ИП человек, проигнорировавший повестку, тоже открыть не сможет.
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