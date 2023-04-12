Адвокат рассказал, что электронные повестки будут полезны в случае объявления мобилизации

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Адвокат и член коллегии "Люди дела" Алишер Захидов рассказал, какие последствия могут наступить, если игнорировать электронную повестку.

Юрист отметил, что власть учла все ошибки, которые были допущены в процессе частичной мобилизации. На основе прошлого опыта были приняты меры, которые существенно затрудняют уклонение от воинской службы.

Он рассказал, что в России создали единый реестр военнообязанных, в котором будут прописаны данные всех граждан РФ, пригодных для военной службы.

"В случае новой волны мобилизации эти данные могут использовать, чтобы вручить повестку тем, кто уже давно отслужил в армии. Но пока речи о мобилизации не идёт", — объяснил Захидов.

Адвокат отметил, что теперь повестки будут распространяться как в бумажном, так и в электронном виде.

"Повестка считается вручённой в тот момент, когда ее разместили на портале или когда почта указала, что письмо с повесткой получено. С этого момента у вас будет 20 дней на то, чтобы явиться в военкомат. Если этого не сделать, то вас ограничат в некоторых правах", — цитирует слова юриста Радио 1.

Он напомнил, что уклонистам запретят выезжать за границу, распоряжаться имуществом, возникнут проблемы с управлением автомобилем. В выдаче кредита уклонисту тоже могут отказать. ИП человек, проигнорировавший повестку, тоже открыть не сможет.

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Мобилизация: что важно знать, чтобы не бояться. Советует ЮРИСТ