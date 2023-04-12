Власти Тюмени ответили на жалобы жильцов жилого дома, в подвале которого стоит вода. Чиновники заверили, что воды там нет. Об этом пишет nashgorod.ru.
Чиновники заверили жильцов, что в связи с аварией на внутридомовых сетях отопления и горячего водоснабжения, работы по ремонту и осушению подвала были проведены в декабре.
При этом жильцы утверждают, что подвал затоплен полностью, представляя в качестве доказательства фотографии, опубликованные несколькими днями ранее.
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