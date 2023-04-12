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Тюменские чиновники заверили жителей дома с затопленным подвалом, что там нет воды

0:33
Общество

Власти Тюмени ответили на жалобы жильцов жилого дома, в подвале которого стоит вода. Чиновники заверили, что воды там нет. Об этом пишет nashgorod.ru.

Тюменские чиновники заверили жителей дома с затопленным подвалом, что там нет воды

Чиновники заверили жильцов, что в связи с аварией на внутридомовых сетях отопления и горячего водоснабжения, работы по ремонту и осушению подвала были проведены в декабре.

При этом жильцы утверждают, что подвал затоплен полностью, представляя в качестве доказательства фотографии, опубликованные несколькими днями ранее.

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Дом на набережной
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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