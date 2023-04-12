Шукшина опубликовала жалобы подписчицы на передачи российского ТВ: Болящие люди

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина поделилась письмами с возмущениями подписчиков на передачи российского телевидения.

Заслуженная артистка России уверена, что если бы в России прислушивались к мнению людей, то страна была бы другой.

Шукшина привела текст письма своей подписчицы, которая возмущается по поводу содержимого отечественного ТВ.

Женщина жалуется на программы, которые по её мнению, не стоит смотреть, так как "это болящие люди".

"Осатанелая Скабеева, на Первом также какие-то мужики с пеной у рта что-то доказывают друг другу", — гласит жалоба телезрительницы.

Не порадовала женщину и программа Владимира Соловьёва.

"Перед сном — может, что посмотреть? Ё-маё! Пожелтевший, высохший от злости Соловьёв!" — приводит актриса жалобу россиянки.

Подписчица Шукшиной жалуется на то, что у жителей маленького городка нет других развлечений, кроме просмотра телевизора.

Ранее Мария Шукшина заявила, что россияне задыхаются от цензуры и несправедливости.

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Нарезка речей Владимира Соловьёва