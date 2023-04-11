В Уфе появилась новая умная остановка у ГКЗ "Башкортостан" за 1,6 млн рублей.
Новая остановка закрытого типа обладает умными функциями, которые позволяют создать комфортное пространство для пассажиров. В ней летом не жарко, а зимой не холодно благодаря системе кондиционирования, сообщает mkset.ru. Кроме того, остановка оснащена системой видеонаблюдения и информационными табло, которые показывают расписание движения транспорта.
На новой остановке можно зарядить телефон, есть кнопка вызова службы экстренной помощи.
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