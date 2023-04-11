В Латвии начались судебные процессы над журналистами за сотрудничество с российскими СМИ

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

В Риге началась серия судебных процессов над латвийскими журналистами, которые пишут на русском языке. Журналисты стали подозреваемыми по статье 84.1 Уголовного закона. Наказание предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Обвинение утверждает, что журналисты "из корыстных побуждений" предоставляли хозяйственные ресурсы лицу, который находится под санкциями. Однако было принято решение не сажать на скамью подсудимых всех журналистов одновременно, а "наказать" их поодиночке.

"Мы считаем дело политически мотивированным, нарушающим основные принципы свободы слова. Оно было инспирировано для того, чтобы запугать журналистов", — отмечается в материале argumenti.ru.

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