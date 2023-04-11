Депутат Картаполов рассказал о запрете на выезд из РФ из-за неявки по повестке

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Андрей Картаполов объяснил, когда начнёт действовать запрет на выезд из страны из-за неявки по повестке.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что ограничения для тех, кто не явился в военкомат по повестке, не будут действовать сразу. Он рассказал, что нововведения будут актуальны лишь со следующего призыва.

Картаполов пояснил, что если человек по каким-то причинам не отреагирует на присланную повестку, ему за это ничего не будет.

"Он вернётся, увидит, что за это время пришло заказное письмо. Ознакомится. И только в следующий призыв — я подчеркиваю, в следующий призыв, — он обязан в течение двух недель после начала призыва прийти в военный комиссариат", — цитирует слова Картаполова РБК.

Все остальные ограничительные меры, по словам представителя Госдумы, тоже будут действовать со следующего призыва.

В принятом Госдумой законе об электронных повестках, однако, отмечается, что запрет на выезд будет действовать с того дня, когда повестка считается вручённой.

Ранее Картаполов объяснил, что призывники обязаны вернуться из-за рубежа, чтобы отслужить в армии.

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