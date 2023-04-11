Около 80 процентов выпускников вузов России устраиваются работать по специальности

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Недавно Министерство образования и науки высоко оценило показатели трудоустройства выпускников российских вузов: около 80% из них в конечном итоге получили работу по своей специальности. По словам замминистра науки и высшего образования Ольги Петровой, этого удалось достичь благодаря сформировавшейся системе практик и стажировок.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, замдиректора МОФ РАНХиГС Наталья Поповичева рассказала, что возможность трудоустройства по профессии сегодня становится одним из основных критериев выбора абитуриентом учебного заведения. Молодые люди стали более осознанно определять направление своего обучения и ориентироваться на потребности рынка труда. Кроме того, всё больше студентов пользуются образовательными кредитами.

"Современная система образования позволяет студентам начинать получать практические навыки уже со второго курса. Многие корпорации и крупные холдинги сотрудничают с вузами, предлагая стажировки, которые не только позволяют студентам ознакомиться с организацией, но и влиться в коллектив, приняв на себя права и ответственность за выполнение задач", — отметила Поповичева в беседе с "Вестями Подмосковья".

Она также подчеркнула, что сегодня востребованной является форма целевого обучения.

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