После задержания исполнительница теракта в отношении военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова заявила, что её действия курировал беглый журналист Роман Попков. Она подчеркнула, что именно он обучал её журналистике, а затем поручил подарить военкору начинённую взрывчаткой статуэтку.
Сейчас Попков решил прокомментировать задержание его подопечной и отметил, что те люди, которые желают Треповой смерти, могут сами "получить подарки".
"Вы, клоуны, всё же следите за языком, советую вам. Я просто могу предположить (это моя догадка, подчеркиваю), что самые борзые "линчеватели", желающие расправ, тоже могут получить подарки. От которых будут не в состоянии отказаться", — написал он в своём Telegram-канале.
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