Куратор Треповой Попков выступил с угрозами в адрес россиян

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

После задержания исполнительница теракта в отношении военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова заявила, что её действия курировал беглый журналист Роман Попков. Она подчеркнула, что именно он обучал её журналистике, а затем поручил подарить военкору начинённую взрывчаткой статуэтку.

Сейчас Попков решил прокомментировать задержание его подопечной и отметил, что те люди, которые желают Треповой смерти, могут сами "получить подарки".

"Вы, клоуны, всё же следите за языком, советую вам. Я просто могу предположить (это моя догадка, подчеркиваю), что самые борзые "линчеватели", желающие расправ, тоже могут получить подарки. От которых будут не в состоянии отказаться", — написал он в своём Telegram-канале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Татарский. КТО ЕГО ЗАКАЗАЛ? Артамонов раскрыл СЕНСАЦИОННЫЕ ДЕТАЛИ