Юрист Хаминский: полицейские не могут требовать доступ к содержимому мобильных без причин

Юрист Александр Хаминский заявил, что полицейские не могут требовать доступ к содержимому мобильных без причин.

После теракта в Петербурге некоторые сотрудники полиции при проверке документов стали требовать показать и разблокировать телефон, ссылаясь на некий приказ.

Корреспондент Общественной службы новостей спросил у юриста, можно ли полицейским требовать доступ к содержимому мобильных телефонов граждан без причин. Хаминский объяснил, что такой доступ может быть осуществлен только в рамках процессуального порядка, например, при проведении обыска или после задержания лица, подозреваемого в совершении преступления.

Хаминский также подчеркнул, что изъятие телефона и получение доступа к его содержимому — это юридически разные вещи, и что при производстве по делам об административных правонарушениях компетенции правоохранителей ещё более ограничены. Юрист подтвердил, что доступ к мобильным телефонам граждан должен осуществляться только в соответствии с законом, и что правоохранительные органы не могут произвольно требовать доступ к содержимому телефонов.

"Гражданам нужно помнить, что право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну гарантировано ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, которая, как известно, является законом прямого действия. Нарушение неприкосновенности частной жизни влечёт уголовную ответственность в соответствии со ст. 137 УК РФ", — напомнил Хаминский.

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