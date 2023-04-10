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Le Figaro: ситуация с украинскими беженцами в Германии вышла из-под контроля

1:37
Общество

Неконтролируемый приток украинских беженцев привёл к протестам на территории бывшей ГДР. Жители немецких городов Грайфсвальд, Лёц и Упал убеждены, что переселенцы несут угрозу их безопасности. Также в регионах не хватает жилья и персонала, который принимает иммигрантов. Однако власти игнорируют призывы активистов и называют представителей сопротивления "ультраправыми". Об этом сообщается в материале Le Figaro.

Le Figaro: ситуация с украинскими беженцами в Германии вышла из-под контроля

Журналисты подчеркнули, что с начала спецоперации на территорию Германии прибыло более миллиона украинцев. Однако сейчас ещё 300 тысяч человек просят убежища. В районе Грайфсвальд проживают 16,5 тысячи беженцев, что составляет 7 процентов общего населения. За год количество приезжих по гуманитарным причинам подскочило на 206 процентов.

"Каждый день мы слышим о ножевых нападениях, иногда о групповых изнасилованиях. Мы не хотим, чтобы эти проблемы коснулись и нас", — говорит один из протестующих.

Ответственный за приём иммигрантов Михаэль Сак подчеркнул, что для беженцев не хватает жилья. Также в результате притока украинцев ухудшилось здравоохранение и образование.  

"Я такая же белая, как и вы, но я никогда не чувствовала такую близость с беженцами, жертвами ненависти, которые потеряли свои дома", — заявила украинка в ходе заседания городского совета Грайфсвальда, после чего в зале раздался смех.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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