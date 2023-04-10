Пользователи Сети назвали Пугачёву хабалкой в обсуждениях интервью военкора Владлена Татарского

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

В Сети идёт активное обсуждение последнего интервью погибшего в теракте военкора Владлена Татарского, в котором он высказался о покинувшей Россию певице Алле Пугачёвой. Видео размещено на канале "Абзац ТВ" на платформе YouTube.

Блогер считает, что всем давно понятно, что из себя представляют Примадонна и её муж Максим Галкин*, — они враги, которые выступают против СВО. По мнению Татарского, давно пора прекратить "мышиную возню" и лишить артистов всего, что у них есть в РФ. Пользователи Сети поддержали его слова.

"Пугачиха в один момент превратилась в хамоватую хабалку, не забуду видео, в котором она расхлябанно ногой открывает дверцу дорого авто по прибытии из Израиля, где она якобы лечилась", — высказался один из пользователей Сети.

Многие отметили, что Пугачёва и раньше была предателем, просто этого не замечали. Другие считают, что "народу пора перестраивать свои мозги".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Об убийстве Татарского