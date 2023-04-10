Депутат Госдумы: военный парад на Красной площади состоится обязательно

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Нет сомнений, что военный парад на День Победы в Москве состоится. При этом будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности, заявил в беседе с Pravda.Ru депутат Госдумы Анатолий Выборный. Так он прокомментировал слухи о том, что мероприятие на Красной площади может быть отменено в этом году.

"Соответствующие ведомства и структуры с этой задачей традиционно справятся на отлично. 9 Мая — священный праздник. Весь мир знает, что именно в этот день победным маршем через Красную площадь идут защитники Отечества — наследники победителей, той армии, которая отстояла и очистила от фашизма не только свои земли, но и всю Европу", — заметил политик.

Он добавил, что Россия никогда не позволит перечеркнуть, омрачить или осквернить подвиг наших ветеранов, тем более в этот святой день.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.