Специалисты рассказали, что делать, если родителям не нравится будущая профессия ребёнка: изучить "плюсы и минусы"

Специалисты в разных областях рассказали о том, как родителям принять желание ребёнка в выборе будущей профессии. Зачастую взрослые настойчиво навязывают своё мнение и решают за детей многие вопросы. Это может спровоцировать семейные скандалы.

Кандидат психологических наук и разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут отметил, что игнорирование желаний своего ребёнка может негативно сказаться на его будущей жизни и психологическом здоровье. Он подчеркнул, что родителям не стоит забывать о том, что их чадо рано или поздно сепарируется.

"Именно заложенная с детства позиция адекватной ответственности за результаты своих поступков будет залогом правильных действий в будущем", — объяснил эксперт Гут.

Психолог по работе с подростками Вячеслав Клетченко сообщил, что родителям необходимо учитывать желания ребёнка, но в то же время, детально объяснить "плюсы и минусы" выбранной профессии.

"Необходимо отбросить романтику, изучить сложности, которые возникнут в ходе обучения, и понять, готов ли он выполнять рабочие задачи специалиста в интересуемой области", — посоветовал специалист в беседе с "Вести Подмосковья".

Специалисты отмечают, что родителям не стоит перекладывать на наследников "свои нереализованные мечты" и заставлять заниматься тем, чем ребёнок не интересуется.

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