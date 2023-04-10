Шукшина: Провластный аппарат записывает во врагов многих настоящих патриотов

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина раскритиковала планы расстреливать людей за правдивую критику.

Заслуженная артистка России заступилась за военного врача Юрия Евича, которого обвиняют в дискредитации российской армии за то, что он рассказал о проблемах с медицинским обеспечением в армии.

"Закостенелый провластный аппарат записывает во врагов многих настоящих патриотов", — выразила своё мнение Шукшина.

Актриса считает, что врагами народа в РФ спешат объявить тех, кто обладает совестью и умеет сочувствовать.

Шукшина уверена, что выявление системных проблем нельзя называть дискредитацией армии. Она считает губительным закрывать глаза на правду, так как с недостатками нужно бороться.

"Власть, убаюканная госпропагандистами, работающими за деньги, останется бездейственной. Но в порыве имитации бурной деятельности будет убирать (в будущем расстреливать?) всех искренне радеющих за страну. Это не по-хозяйски", — написала артистка в своём Telegram-канале.

Ранее Марию Шукшину возмутили слова директора Пушкинского музея про "сдохнувшего" Иосифа Сталина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Военный врач Юрий Евич